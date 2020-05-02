Таксисты организовали схему нелегального завоза туристов в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал правоохранителей обратить особое внимание на оказание нелегальных услуг по доставке туристов на полуостров автомобильным транспортом.

Ранее сообщалось, что, несмотря на распоряжение о помещении с 1 мая всех жителей регионов России при въезде на полуостров в обсерватор, в Крым все же попадают нелегальные туристы. Так, такси, подъезжающие на пункт пропуска со стороны Крыма и со стороны Краснодарского края России «обмениваются» пассажирами. При этом реакции от сотрудников полиции или Роспотребнадзора не происходит.

«В СМИ и на общественных ресурсах публикуют (нелегальные) схемы проезда (по Крымскому мосту), придумывают способы обхода запретов… Начинают работать организованные группы – небольшие автобусы, такси с той стороны и с нашей. Машина из Краснодара подвозит пассажиров, наши подъезжают и отсюда забирают людей», - возмутился в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Аксенов.

Замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин отметил, что ситуация находится под контролем. Кроме того, накануне была выявлена попытка дать взятку сотруднику ГИБДД во время службы. По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

«Мы это контролируем, анализируем и соответствующие корректировки вносим. Более того, имеем факты, когда люди с целью проезда в Крым предлагают сотрудникам ГИБДД деньги. Вчера такой факт задокументирован. Проводится доследственная проверка, думаю, будет возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу», - отчитался Смаглин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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