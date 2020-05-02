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Коронавирус в Крыму

Сводка за сутки: коронавирус нашли у членов церковного хора, певших на Пасху

10:07 суббота, 2 мая 2020
Сводка за сутки: коронавирус нашли у членов церковного хора, певших на Пасху

фото © Новости Крыма

По состоянию на 2 мая в Крыму зафиксировали четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Двое заболевших в Сакском районе – члены церковного хора, которые пели на Пасху. Также среди зараженных ребенок из Керчи, который вернулся из Читы и медсестра из Красногвардейского района.

Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 104 случая новой коронавирусной инфекции. 35 человек уже выписали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму планируют развернуть дополнительные обсерваторы для приезжих. Это касается гостей Крыма, не имеющих собственности в республике. Один из таких обсерваторов сегодня должен открыться на базе санатория «Мисхор».

В Крыму на обсервации врачей в два раза больше, чем пациентов. В Республике Крым на сегодняшний день в трех обсерваторах, развернутых на базе медицинских учреждениях, на карантине находятся 244 медицинских работника и 116 пациентов.

Зараженная коронавирусом в Ялте отказывается ложиться в больницу. Зараженная коронавирусом женщина в Ялте отказывается от помещения в стационар для прохождения курса лечения.

В России зафиксирован новый рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки. За последние сутки в России обнаружили 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщили на федеральном оперативном штабе.

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