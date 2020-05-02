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Общество

Смертность в Крыму превысила рождаемость в 1,6 раза

09:58 суббота, 2 мая 2020

Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в республике Крым, в январе - марте 2020 года она составила 2,8 тыс. человек и по сравнению с I кварталом 2019 года увеличилась на 5,6%, сообщает Крымстат.

Так, по итогам января-марта текущего года число родившихся уменьшилось на 3,2% - до 4,4 тыс. человек, число умерших увеличилось на 0,1% - до 7,2 тыс. человек. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,6 раза.

Число умерших превысило число родившихся во всех регионах Крыма. Основными причинами смерти по-прежнему остаются болезни системы кровообращения - 56,1%, онкология - 15,4%.

За первых три месяца 2020 года в республике родилось 2,3 тыс. мальчиков и 2,1 тыс. девочек, зарегистрировано появление на свет 60 двоен, - подсчитал Крымстат.

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