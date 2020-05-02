Прожиточный минимум в Крыму вырос на 130 рублей

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В Республике Крым установили новые суммы прожиточного минимума за первый квартал 2020 года.

Об этом говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на сайте крымского правительства.

Согласно новым данным, в расчете на душу населения прожиточный минимум составил 10387 рублей – это на 129 рублей больше, чем по показателям за последний квартал 2019 года.

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос на 210 рублей (с 10982 до 11102 рублей), для пенсионеров – на 82 рубля (с 8440 до 8522 рублей), для детей – на 228 рублей (с 10729 до 10957 рублей).

Тем не менее, уровня середины 2019 года в Крыму пока не достигли: тогда прожиточный минимум на душу населения составлял 10509 рублей.

С момента введения в Республике Крым режима повышенной готовности и в связи с закрытием большинства предприятий правительство региона начало разрабатывать пакет по мерам экономической и социальной поддержки, которые будут действовать в течение мая и, возможно, продлены на следующие месяцы в зависимости от текущей ситуации.

Многие из социальных пособий в Министерстве труда и соцзащиты республики рассчитываются исходя из уровня прожиточного минимума. К таким относятся, например, дополнительные выплаты для пенсионеров, пенсионные выплаты которых меньше прожиточного минимума, или «школьные» пособия на детей в многодетных семьях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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