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Общество

Прогноз погоды в Крыму на субботу 2 мая

07:07 суббота, 2 мая 2020

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 14 до 24, ближайшей ночью от 9 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 32 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 2 мая.

В Симферополе утром ясная и солнечная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 78 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 16 до 20, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Ялте утром и днем - ясная и солнечная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 69 процентов. Ветер южный до 1 м/с. Температура воздуха днем от 16 до 18, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 74 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 15, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 62 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 18, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 88 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 82 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 78 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 23, ближайшей ночью от 10 до 14 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 83 процентов. Ветер восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 19, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 13 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 13, в Керчи - 13, в Николаевке - 12, в Поповке - 13, в Севастополе - 12, в Феодосии - 12, в Ялте - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 12, в Сочи - 14, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 1 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 13 до 24, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 30 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 12 до 22, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 29 до 81 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на среду 29 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 25 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 81 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

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