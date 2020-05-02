Полиция ушла в лес: в Крыму составили 250 протоколов за маевку

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За прошедшие сутки полицейские составили более 250 протоколов на нарушителей самоизоляции.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID.

«Учитывая традиции по отдыху первого мая в Крыму, упор был сделан на патрулирование водохранилищ, лесных массивов, пляжей. Был осуществлен выезд наших сотрудников на усиление патрулирования Ялты и приморских поселков… Выявили 249 нарушений по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», - доложил Смаглин.

Он обратил внимание, что количество нарядов полиции в зонах отдыха увеличено на все выходные дни.

Еще семь протоколов составлено в отношении родителей, чьи дети находились на улице беспричинно. Также в дежурные части накануне поступило 37 заявлений от крымчан, сообщивших о нарушении режима самоизоляции другими людьми.

«Мы их отработали, 22 факта не подтвердилось, а по остальным 66 нарушений задокументировали», - сказал замначальника полиции.

Кроме того, сотрудники ГИБДД отметили снижение автомобильного потока по Крымскому мосту.

«В Крым прибыли 1750 автомобилей. В то же время увеличилось число транспортных средств, которые не были допущены на территорию республики – 32. Максимально возвращаем всех, кому нет необходимости посещать полуостров. На убытие зафиксировали 1861 единицы, 19 машин мы не выпустили», - добавил Смаглин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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