Почти 250 человек в Крыму наказаны за нарушение режима самоизоляции 1 мая

Крымские полицейские привлекли к ответственности почти 250 нарушителей режима самоизоляции, которые решили погулять 1 мая.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Учитывая сложившиеся традиции отдыха 1 мая, основные наряды наши были приближены к местам отдыха граждан – водохранилище, лесные массивы, пляжи. Вот на них делали упор. Дополнительно осуществили выезд сотрудников министерства для усиления Ялты, патрулировали приморские поселки, – сказал Смаглин. – Выявили 249 нарушений по статье 20.6.1 КоАП РФ – беспричинное нахождение граждан на улицах, несоблюдение режима самоизоляции. Задокументированы факты, будут составляться протоколы. Выявлено семь нарушений – дети пребывали на улице, документируем».

Также за прошедшие сутки полицейские выявили две работающих организации, деятельность которых была приостановлена. Всего было проверено 903 объекта. Также полицейские проверили 265 лиц, которые находятся дома по предписанию Роспотребнадзора, нарушений выявлено не было.

На данный момент в Крыму 104 выявленных случая COVID-19, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 38 пациентов уже выписаны из больниц с выздоровлением. Под наблюдением из-за коронавируса находятся 250 медработников.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая. С 1 мая в Крыму возобновили работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и другие предприятия сферы услуг.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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