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Общество

Паре из Крыма вернули привезенную из Вьетнама утку Бориславу

10:29 суббота, 2 мая 2020

Утка Борислава, которую пара крымчан привезла в Россию из турпоездки по Вьетнаму, прошла обследование Россельхознадзора и возвращена хозяевам в обсерватор.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в аэропорту Новосибирска у прибывшей из загранпоездки молодой пары изъяли утку, купленную во Вьетнаме. Мужчину и женщину, которые проживают в Крыму, сразу не пустили домой и отправили в обсерватор на 14 дней. Кроме того, их экзотическое животное не имело полного пакета ветеринарных документов, поэтому утку отправили на дополнительное обследование. Сотрудники Россельхознадзора в Новосибирской области проверили птицу на различные инфекции, а затем вернули крымчанам.

«Ввоз утки из Вьетнама является нарушением требований российского законодательства. Тем не менее, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, ведомство приняло решение оказать содействие владельцам птицы», - пояснили в ведомстве.

В лаборатории у птицы взяли пробы на птичий грипп и другие инфекции, а затем помогли владельцам оформить таможенные декларации. Теперь хозяева проверенной на вирусы утки ухаживают за любимцем в обсерваторе.

При этом в Россельхознадзоре заявили, что сообщения в некоторых СМИ о незаконной изоляции животного не соответствуют действительности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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