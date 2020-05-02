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Коронавирус в Крыму

Обсерваторы Крыма полностью заполнены

17:43 суббота, 2 мая 2020
Обсерваторы Крыма полностью заполнены

Санаторий Мисхор начнет принимать крымчан на обсервацию | фото © Новости Крыма

Обсерваторы в Ялте и Евпатории больше не принимают людей, руководство республики планирует сегодня открыть обсерватор на базе санатория «Мисхор».

Об этом заместитель главы крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— В обсерваторе у нас в «Здравнице» (Евпатория – прим.) находится 160 человек, она не принимает, нет мест, Ялта обсерватор – 120 человек, также забит полностью, в санатории «Прибой» на сегодняшнее утро 11 свободных мест, три комнаты. Противочумная станция выехала в санаторий «Мисхор» для того, чтобы повторно посмотреть те замечания, которые были. Сегодня, думаю, будет принято решение об открытие этого обсерватора, — заявил Крутиков.

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксенова, это даст уже сегодня дополнительные 120 мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Сводка за сутки: коронавирус нашли у членов церковного хора, певших на Пасху. По состоянию на 2 мая в Крыму зафиксировали четыре новых случая коронавирусной инфекции.

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В Крыму планируют развернуть дополнительные обсерваторы для приезжих. Это касается гостей Крыма, не имеющих собственности в республике. Один из таких обсерваторов сегодня должен открыться на базе санатория «Мисхор».

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