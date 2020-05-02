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Коронавирус в Крыму

Набережную Феодосии закрыли для посещения

08:44 суббота, 2 мая 2020
Феодосия
Набережную Феодосии закрыли для посещения

фото © Кафа

С 1 мая и до особого распоряжения закрыты для посещения набережные Феодосии.

Дорогу желающим прогуляться преградили фан-барьеры с надписями о запрете прохода, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Сообщается, что со 2 мая также будет закрыт проход и на другие набережные в районе Феодосии.

«Администрация города Феодосии обращает внимание, что эта мера принята для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в округе. Также напоминаем, что режим действия самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Лицам из группы риска по возрасту и имеющимся хроническим заболеваниям запрещено покидать жилые помещения. Исключением может служить лишь прямая угроза жизни и здоровью человека. Остальные граждане могут выходить из дома для похода в ближайший магазин или аптеку, для выгула собак, для оказания помощи своим престарелым родственникам», – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 1 мая в стационарах в Крыму в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией находятся 116 человек, состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое.

В Севастополе по состоянию на утро 1 мая число заболевших COVID-19 достигло 85.

В Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. В Севастополе этот режим продлили до 11 мая.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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