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Месячная норма за день: Крым зальет дождями

09:23 суббота, 2 мая 2020
Месячная норма за день: Крым зальет дождями

фото © Новости Крыма

Всю следующую неделю Крым будет заливать дождями. Однако во вторник ливни будут настолько сильными, что за день выпадет месячная норма осадков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт отмечает, что погода начнется меняться уже третьего мая.

«Начиная с воскресенья показания барометров начнут падать, усилится циклоническая деятельность. Всю следующую неделю будут наблюдаться циклоны, фронтальные системы, зарядят ливневые дожди. Причем во вторник ожидается до 36 мм осадков. Это очень много – месячная норма для Симферополя. Это примерно три-четыре ведра на каждый метр улиц», - рассказал Тишковец.

Кроме того, понизится температурный фон. Если в воскресенье днем температура будет держаться +18…+23, то на следующей неделе днем в лучшем случае столбики термометров покажут +15…+20 градусов.

«Такая погода продержится до середины месяца, потом температура вернется в норму и даже несколько превысит ее», - обнадежил синоптик.

Ранее Евгений Тишковец подвел погодные итоги апреля. Он сказал, что среднемесячная температура воздуха в предыдущем месяце была ниже климатической нормы в связи с приостановкой промышленных предприятий, которые влияют на климат в мире. По его словам, с начала пандемии коронавируса выбросы в атмосферу сократились, как минимум, на 500 млн тонн СО2, а значит «парниковый эффект лишился подпитки».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Виноват коронавирус: синоптики объяснили переменчивую погоду в Крыму. Среднемесячная температура воздуха в апреле была ниже климатической нормы в связи с приостановкой промышленных предприятий, которые влияют на климат в мире.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 1 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 13 до 24, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 30 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 12 до 22, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 29 до 81 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на среду 29 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 25 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

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