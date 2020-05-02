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Общество

Какой сегодня праздник 2 мая

01:33 суббота, 2 мая 2020
Какой сегодня праздник 2 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 2 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день Гарри Поттера (International Harry Potter Day)

Фото pixabay.com

Фанаты всего мира книг о Гарри Поттере, поттероманы ежегодно 2 мая празднуют Международный день своего любимого героя - мальчика-со-шрамом. Именно в этот день, по велению волшебной клавиатуры писательницы Джоан Роулинг, Гарри Поттер уничтожил темного негодяя Волан-де-Морта.

Среди поклонников романа Гарри Поттер ходит устойчивый слух, что Международный день Гарри Поттера благословил сам премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

День памяти блаженной Матроны Московской

2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой, святой Русской православной церкви.

Матрена Дмитриевна родилась в 1881 году в деревне Себино Тульской губернии. Девочка от рождения была незрячей. Родители даже хотели отдать дочь в приют, но матери Матрены приснился странный сон о белой птице необычайной красоты, но слепой. После этого родители передумали отказываться от ребенка.

Согласно житию, Матрена уже в восемь лет лечила больных и предсказывала будущее людям. В возрасте 18 лет у девушки отнялись ноги.

Иван Ветхопещерник

О преподобном Иоанне Ветхопещернике (Палеолаврите) (вторая половина 8 века в€’ начало 9 века), память которого отмечается сегодня, сохранились весьма немногочисленные сведения. О житие этого святого, прославившегося подвижнической жизнью и особым благочестием содержатся в агиографической литературе, являющейся одной из основных форм церковной словесности, и богослужебных текстах.

Также сегодня, 2 мая, отмечают такие праздники:

- Всемирный день тунца (World Tuna Day)

- День садовода в Ульяновской области

- Всемирный день садовода (World Naked Gardening Day)

- Международный день астрономии (Astronomy Day)

- Всемирный день пароля (World Password Day)

- День весенних акварелей

- Международный день осведомленности о цинге (International Scurvy Awareness Day)

- День разума (National Day of Reason) в США

- День трюфелей (National Truffle Day) в США

- День учителя в Бутане

- День учителя в Иране

- День образования в Индонезии

- День Мадрида в Испании

- День игры на гавайской гитаре (National Play Your Ukulele Day) в США

- День святого Бориса - Болгария

Сегодня именины празднуют: Трифон, Иван, Георгий, Феона, Никифор, Пафнутий, Агафангел, Семен, Антонин, Христофор.

Что происходило 2 мая в прошлые годы

1312 - Папа Римский Климент V передал имущество Ордена тамплиеров Ордену госпитальеров.

1509 - Испанцами основан Сан-Хуанныне столица Пуэрто-Рико.

1563 - Иван Федоров в Москве начал работу над «Апостолом»первой датированной русской печатной книгой.

1892 - В Российской империи, в Киеве запущен первый электрический трамвай.

1920 - В. Ленин написал фразу «Мы придем к победе коммунистического труда», которая стала затем плакатной.

1933 - В Германии запрещена деятельность всех профсоюзов. Их руководство арестовано. Образован Германский трудовой фронт.

1945 - Командующий обороной Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции Берлина.

1963 - Впервые британский хит-парад возглавили «Битлз» с песней «From Me to You», которая удержится на вершине семь недель.

1980 - С визита в столицу Заира Киншасу началась первая в истории Ватикана поездка Папы Римского Иоанна Павла II по Африке.

1989 - Венгерские войска приступили к демонтажу 218-километрового забора из колючей проволоки на границе с Австрией.

1991 - Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 2000 году в мире будет насчитываться 40 миллионов человек, зараженных вирусом СПИДа.

1997 - Тони Блэр стал премьер-министром Великобритании.

2003 - На канале СТС запускается телеигра Самый умный.

2004 - Памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в Трептов-Парк. Осенью 2003 года памятник был разобран и увезен на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошелся германской казне в 1,5 млн евро.

2004 - В Гонконге прошла конференция, посвященная проблемам представительниц древнейшей в мире профессиипроституток. Правозащитники потребовали, чтобы этот бизнес был легализован, поскольку заслуживает уважения не меньше, чем всякий другой.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 мая. Какие праздники будут завтра?

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