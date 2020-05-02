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Коронавирус в Крыму

Эксперт: Крым из-за коронавируса в этом году потеряет около двух млн туристов

07:47 суббота, 2 мая 2020
Эксперт: Крым из-за коронавируса в этом году потеряет около двух млн туристов

фото © Pixabay

Крым в период пандемии коронавируса потеряет по сравнению с прошлым годом минимум 30% туристов или около 2 млн отдыхающих, заявил руководитель Крымского отделения союза туриндустрии Борис Зелинский.

В Крыму из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, до 11 мая действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях. Все прибывающие из других регионов России должны самоизолироваться на 14 дней, при отсутствии условий их отправляют в обсерватор. Глава республики Сергей Аксенов призвал туристов воздержаться от поездок в Крым.

«Я считаю, что как минимум 30% туристов мы потеряем по сравнению с прошлым годом. Крым недосчитается около 2 млн туристов по оптимистическому сценарию», - сказал Зелинский.

Эксперт уточнил, что этот прогноз рассчитан на условия, при которых летом будут сняты ограничения на бронирование и размещение в отелях и санаториях региона. Глава комитета парламента республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в свою очередь заявил, что пока речи о полной отмене сезона в регионе не идет.

В Минтуризма республики сообщили, что, несмотря на пандемию и приостановку работы санаториев и отелей, крымские здравницы сохранили высокий уровень бронирования, пишет ТАСС.

«На сегодня брони по санаториям сохранены более чем на 60%, по гостиничному сектору, крупным и небольшим гостиницам - на 30-40%. Многие отели и санатории получили серьезные предоплаты за будущий отдых, эти деньги они вложили в подготовку к сезону, в ремонт номеров, подготовку пляжей, закупку оборудования, мебели. И, конечно, возврат этих денег туристам может стать большой проблемой. Поэтому надо стараться убеждать наших гостей не отменять, а переносить брони на выгодных условиях», - приводят в сообщении пресс-службы слова министра Вадима Волченко.

Восстановление курортной отрасли или незначительный положительный показатель прироста по туристическим потокам региона следует ожидать в течение 2-3 лет после стабилизации ситуации с коронавирусом при соответствующей государственной поддержке, считает директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов.

При этом в первые месяцы после отмены режима самоизоляции в Крыму можно будет наблюдать всплеск внутреннего спроса на туристические поездки, добавил эксперт. Реутов предполагает, что продолжительность отдыха у моря существенно сократится из-за снижения доходов россиян. Традиционный двухнедельный отпуск может быть заменен турами выходного дня.

В тексте использованы материалы: Кафа

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