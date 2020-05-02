Более 4000 предприятий Крыма подали заявки на возобновление работы

На сегодняшний день 4128 предприятий Крыма подали уведомления о возобновлении работы в мае.

Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

— Большая часть предпринимателей активно подает уведомления на портал правительства. На сегодняшний день количество поданных уведомлений составляет 4128 заявлений. В течение дня вчера было обработано 3361 заявление – все имеют место быть в реестре. Однако, есть и те юридические лица, которые считают, что уведомление подавать не надо, потому что им ранее было дано разрешение на работу. Все индивидуальные предприниматели, без исключений, обязаны подавать уведомление, — подчеркнул Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

У арендаторов на рынках в Крыму появились проблемы с оплатой аренды. Глава республики Сергей Аксенов потребовал у муниципалитетов Крыма распространить меры по освобождению от арендной платы арендаторов муниципальной собственности так же, как это сделали на республиканском уровне.

Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму. Ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, возобновляют работу в Крыму.

В Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных потеряли работу. В Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных лиц потеряли работу из-за введения режима повышенной готовности.

Власти Крыма обновили список предприятий, допущенных к работе с 1 мая. Крымские власти пересмотрели список предприятий и организаций, которым будет позволено возобновить работу с 1 мая, а также решили ввести форму уведомления о работе.