Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +17
море +13

Коронавирус в Крыму

Более 4000 предприятий Крыма подали заявки на возобновление работы

18:26 суббота, 2 мая 2020

На сегодняшний день 4128 предприятий Крыма подали уведомления о возобновлении работы в мае.

Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

— Большая часть предпринимателей активно подает уведомления на портал правительства. На сегодняшний день количество поданных уведомлений составляет 4128 заявлений. В течение дня вчера было обработано 3361 заявление – все имеют место быть в реестре. Однако, есть и те юридические лица, которые считают, что уведомление подавать не надо, потому что им ранее было дано разрешение на работу. Все индивидуальные предприниматели, без исключений, обязаны подавать уведомление, — подчеркнул Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

У арендаторов на рынках в Крыму появились проблемы с оплатой аренды. Глава республики Сергей Аксенов потребовал у муниципалитетов Крыма распространить меры по освобождению от арендной платы арендаторов муниципальной собственности так же, как это сделали на республиканском уровне.

Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму. Ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, возобновляют работу в Крыму.

В Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных потеряли работу. В Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных лиц потеряли работу из-за введения режима повышенной готовности.

Власти Крыма обновили список предприятий, допущенных к работе с 1 мая. Крымские власти пересмотрели список предприятий и организаций, которым будет позволено возобновить работу с 1 мая, а также решили ввести форму уведомления о работе.

Водный кризис
Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды

Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды

Ограничения, необходимые для экономии воды, коснутся в первую очередь садовых товариществ.

Коронавирус в Крыму
Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса

Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса

Голландские ученые установили, что коронавирус может поражать не только легкие человека, но и клетки кишечника.

Коронавирус в Крыму
Обсерваторы Крыма полностью заполнены

Обсерваторы Крыма полностью заполнены

Обсерваторы в Ялте и Евпатории больше не принимают людей, руководство республики планирует сегодня открыть обсерватор на базе санатория «Мисхор».

Коронавирус в Крыму
Ученые рассказали, для кого коронавирус особенно опасен

Ученые рассказали, для кого коронавирус особенно опасен

При заболевании коронавирусом больше всего рисков летального исхода у людей с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивными расстройствами.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации