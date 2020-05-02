Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе подтвердился еще один случай заражения коронавирусом ● Обсерваторы Крыма полностью заполнены ● В Крыму остаются на лечении 66 пациентов с COVID-19 ● В Крыму за сутки в обсерваторы поместили 17 приезжих ● Таксисты организовали схему нелегального завоза туристов в Крым
Более 4000 предприятий Крыма подали заявки на возобновление работы
На сегодняшний день 4128 предприятий Крыма подали уведомления о возобновлении работы в мае.
Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
— Большая часть предпринимателей активно подает уведомления на портал правительства. На сегодняшний день количество поданных уведомлений составляет 4128 заявлений. В течение дня вчера было обработано 3361 заявление – все имеют место быть в реестре. Однако, есть и те юридические лица, которые считают, что уведомление подавать не надо, потому что им ранее было дано разрешение на работу. Все индивидуальные предприниматели, без исключений, обязаны подавать уведомление, — подчеркнул Юрий Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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