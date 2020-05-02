Антикоронавирусный режим в Севастополе может быть продлен до осени

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Развожаев развенчал надежды горожан на то, что инфекционная проблема исчезнет по щелчку пальцев.

Севастополь, возможно, до осени будет жить в режиме повышенной готовности, который был введен для препятствования распространению коронавируса 17 марта, сообщил сегодня врио губернатора Михаил Развожаев.

«Мы должны исходить из объективной (оценки) ситуации. Очень хочется взять — и отключить картинку, раз — и вернулись к прежней жизни, все отменилось, все по-прежнему. Такого не произойдет ни после 11 мая, ни после 1 июня», — сказал Развожаев в эфире правительственного телеканала «СТВ».

Врио губернатора призвал «научиться жить в новых условиях», в том числе соблюдать санитарно-эпидемиологические правила (например, проводить дезинфекцию, носить защитные маски, отказываться от необязательных передвижений).

«Нельзя расслабляться, — добавил Михаил Развожаев, который ранее продлил режим повышенной готовности до 30 мая. — Рубильник одномоментно не выключится и шторы одновременно не откроются».

Как сообщалось, в Республике Крым власти ранее признали, что коронавирусный период будет долгим. Например, по мнению спикера парламента РК Владимира Константинова, «надо настраиваться, что нам с этой болезнью жить, пока не будет изобретена вакцина», «нам в такой ситуации работать еще все лето — это не только апрель, не только май».

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