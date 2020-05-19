Житель Симферополя пойдет под суд за подделку водительских прав

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя г. Симферополя, организовавшего деятельность по подделке официальных документов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратурой Киевского района г. Симферополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя столицы по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документ, предоставляющего право, в целях его использования), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (организация совершения преступления и руководство его исполнением в виде подделки иного официального документа, предоставляющего право, в целях его использования).

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в период с апреля 2018 по февраль 2019 года, действуя из корыстных побуждений, организовал деятельность совместно с иными лицами по подделке официальных документов, водительских удостоверений и свидетельств об окончании автошкол, с целью передачи за денежные средства потерпевшим, которых ввел в заблуждение о законном порядке их получения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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