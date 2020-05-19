Происшествия
Житель Симферополя пойдет под суд за подделку водительских прав
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя г. Симферополя, организовавшего деятельность по подделке официальных документов.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.
Прокуратурой Киевского района г. Симферополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя столицы по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документ, предоставляющего право, в целях его использования), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (организация совершения преступления и руководство его исполнением в виде подделки иного официального документа, предоставляющего право, в целях его использования).
В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в период с апреля 2018 по февраль 2019 года, действуя из корыстных побуждений, организовал деятельность совместно с иными лицами по подделке официальных документов, водительских удостоверений и свидетельств об окончании автошкол, с целью передачи за денежные средства потерпевшим, которых ввел в заблуждение о законном порядке их получения.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанам разрешили выходить на улицу, но продолжат штрафовать. Крымчан продолжат штрафовать по статье 20.6.1 КОАП РФ.
Убийца из севастопольского караоке в суде читал стихи и упрекал в национальной ненависти. Обвиняемый в резонансном убийстве в баре «Бенефис» Юсуп Шамсудинов призвал судить его «как гражданина России, а не как лицо кавказской национальности».
В Крыму 55 человек за сутки оштрафовали за нарушение масочного режима. За прошедшие сутки в Крыму 55 человек оштрафовали за нарушение масочного режима.
Купленные фирмой в Ялте моржи из «китовой тюрьмы» остаются под арестом. Ялтинская компания «Акватория+», которая ранее приобрела шесть моржат из «китовой тюрьмы» в Приморье не смогла добиться снятия ареста с животных. Арбитражный суд Новосибирской области отказал фирме из Крыма.
В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых заболевших COVID
Новые случаи COVID были выявлены в Ялте, Симферополе, в Раздольненском и Ленинском районах.
В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом
По состоянию на утро 19 мая в Крыму диагностировали всего 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
«Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки»
На этой неделе в Севастополе должны максимально усилить пропускной контроль на блокпостах, расположенных на въезде в город.
Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.
23 часа назад
В Крыму проснулись змеи, их уже встречают прямо на пляже
17 часов назад
На пост вице-премьера Крыма прочат родственницу Аксенова
В правительстве Крыма обсуждают кандидатуру на пост вице-премьера.