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Происшествия

Жертва поножовщины самостоятельно добралась до больницы в Севастополе

Сотрудники МВД задержали севастопольца, ударившего ножом ровесника в уличной ссоре, сообщает пресс-служба ведомства.

На улице между двумя 20-летними парнями возник спор. Он перерос в драку, в ходе которой обвиняемый нанес своему обидчику ножевое ранение в область груди и скрылся.

Пострадавший самостоятельно добрался в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

В отношении подозреваемого, который в данный момент находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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