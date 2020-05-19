Власть
За сутки в лесах Крыма поймали 52 нарушителя
В лесах и заповедниках Крыма инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РК задержали 52 нарушителя особого противопожарного режима.
Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— В ходе рейдов за вчерашний день провели 52 профилактические беседы с нарушителями режима. Установлено 4 факта нарушений. Составлено 3 протокола. Возбуждено 1 административное производство, — сообщил Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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