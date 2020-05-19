Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая

фото © Flickr

На следующей неделе руководство Крыма обсудит с федеральными властями возможность открытия санаторно-курортных учреждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Вчера долго общался с руководителем Роспотребнадзора Анной Юрьевной Поповой. 26 мая возвращаемся к обсуждению темы работы санаторно-курортных учреждений.

Договорились, что отслеживаем ситуацию, как будет происходить динамика выявления заражений», – сказал Аксенов.

По его словам, возможность возобновления работы средств размещения появится, если «будет позитивная динамика по заражениям» и произойдет спад уровня заболеваемости.

«27 мая на штабе мы (озвучим - прим. ред.) информацию о мерах, которые должны предприниматься, чтобы обеспечить работу санаторно-курортных учреждений, если такое решение будет принято на федеральном уровне», – добавил глава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Сочи готовятся открыть пляжи и ввести на них социальную дистанцию. В этот курортный сезон на пляжах Сочи отдыхающим придется соблюдать дистанцию.

Аксенов все еще не верит в курортный сезон 2020. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал маловероятным восстановление этим летом туристического потока на полуостров в тех объемах, которые существовали до пандемии коронавируса.

В Севастополе 15 июня обещают открыть пляжный сезон. В Севастополе планируется открыть пляжный сезон. Это, по словам врио губернатора Михаила Развожаева, случится не раньше 15 июня.

Турбизнес Крыма просит федеральные власти вернуть налоги за 2019 год. Представили туристического бизнеса Крыма считают необходимым предпринять «беспрецедентные» меры поддержки отрасли.