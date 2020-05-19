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Коронавирус в Крыму

Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая

18:46 вторник, 19 мая 2020
Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая

фото © Flickr

На следующей неделе руководство Крыма обсудит с федеральными властями возможность открытия санаторно-курортных учреждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Вчера долго общался с руководителем Роспотребнадзора Анной Юрьевной Поповой. 26 мая возвращаемся к обсуждению темы работы санаторно-курортных учреждений.

Договорились, что отслеживаем ситуацию, как будет происходить динамика выявления заражений», – сказал Аксенов.

По его словам, возможность возобновления работы средств размещения появится, если «будет позитивная динамика по заражениям» и произойдет спад уровня заболеваемости.

«27 мая на штабе мы (озвучим - прим. ред.) информацию о мерах, которые должны предприниматься, чтобы обеспечить работу санаторно-курортных учреждений, если такое решение будет принято на федеральном уровне», – добавил глава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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