«Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки»

фото © пресс-служба Правительства Севастополя

На этой неделе в Севастополе должны максимально усилить пропускной контроль на блокпостах, расположенных на въезде в город.

Такое поручение сегодня на аппаратном совещании дал врио губернатора Михаил Развожаев.

Он отметил, что работа на блокпостах ведется малоэффективно — о том, как без труда можно преодолеть контрольные пункты, граждане регулярно сообщают в соцсетях. При этом, подчеркнул Развожаев, если не ужесточить меры сейчас, то это может привести к серьезному откату назад ковид-ситуации в городе.

«Блокпосты — это сейчас самый главный способ не допустить завозную инфекцию <…> Это видимое благополучие, оно очень хрупкое и может в любой момент привести к откату, тем более с ситуацией по блокпостам. У нас прямо с каким-то наслаждением все приезжают в Севастополь и доблестно выкладывают в социальные сети, как они те или иные посты преодолели <…> Все их чудесные зарисовки в соцсетях мы собираем в папочку отдельную, эпидемиологические расследования тоже никто не отменял», — предупредил врио.

Он также поручил произвести на этой неделе закупку экспресс-тестов на коронавирус, чтобы со следующей недели уже применять их на постах.

«Максимально быстро ускорьте историю с экспресс-тестами, потому что если посты заработают нормально, то обсерватор у нас за неделю забьется, судя по динамике», — сказал он.

Напомним, ранее Михаил Развожаев сообщал, что на блокпостах при въезде в город планируется проводить экспресс-тестирование на ковид всех приезжающих без исключения. Он отметил, что, если инструмент тестирования покажет положительные результаты, от тотальной обсервации можно будет отказаться.

В тексте использованы материалы: Форпост

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