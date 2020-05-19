Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19 ● В России хотят уполовинить количество пассажиров в самолетах ● Крымчанам разрешили выходить на улицу, но продолжат штрафовать ● Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима ● Этим летом в Крыму не откроются пришкольные детские лагеря
«Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки»
фото © пресс-служба Правительства Севастополя
На этой неделе в Севастополе должны максимально усилить пропускной контроль на блокпостах, расположенных на въезде в город.
Такое поручение сегодня на аппаратном совещании дал врио губернатора Михаил Развожаев.
Он отметил, что работа на блокпостах ведется малоэффективно — о том, как без труда можно преодолеть контрольные пункты, граждане регулярно сообщают в соцсетях. При этом, подчеркнул Развожаев, если не ужесточить меры сейчас, то это может привести к серьезному откату назад ковид-ситуации в городе.
«Блокпосты — это сейчас самый главный способ не допустить завозную инфекцию <…> Это видимое благополучие, оно очень хрупкое и может в любой момент привести к откату, тем более с ситуацией по блокпостам. У нас прямо с каким-то наслаждением все приезжают в Севастополь и доблестно выкладывают в социальные сети, как они те или иные посты преодолели <…> Все их чудесные зарисовки в соцсетях мы собираем в папочку отдельную, эпидемиологические расследования тоже никто не отменял», — предупредил врио.
Он также поручил произвести на этой неделе закупку экспресс-тестов на коронавирус, чтобы со следующей недели уже применять их на постах.
«Максимально быстро ускорьте историю с экспресс-тестами, потому что если посты заработают нормально, то обсерватор у нас за неделю забьется, судя по динамике», — сказал он.
Напомним, ранее Михаил Развожаев сообщал, что на блокпостах при въезде в город планируется проводить экспресс-тестирование на ковид всех приезжающих без исключения. Он отметил, что, если инструмент тестирования покажет положительные результаты, от тотальной обсервации можно будет отказаться.
В тексте использованы материалы: Форпост
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