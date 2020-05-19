Власти Ялты активизировали работу по ликвидации стихийных свалок

Работа по ликвидации стихийных свалок активизирована в Ялте.

Как сообщил помощник главы администрации города Сейран Меметов, только за один день силами работников муниципального предприятия «ДЭУ» были убраны скопления строительных и бытовых отходов с трех улиц – Строителей, Сеченова и Достоевского.

«Крупные несанкционированные свалки мусора были ликвидированы на прилегающей территории многоквартирных домов, со склонов и обочин, проезжей части улиц, а с контейнерных площадок вывезены автомобильные покрышки», – рассказал он.

При этом помощник главы администрации заверил, что уборка на нескольких участках этих улиц будет продолжена после необходимых подготовительных работ, поскольку часть мусора находится в труднодоступных местах.

«По поручению главы администрации города Ивана Имгрунта выявление и ликвидация незаконных свалок твердых коммунальных отходов продолжаются на всей территории муниципального образования», – подчеркнул Меметов. Он уточнил, что, в частности, в ближайшее время будет проведена санитарная очистка дороги, обочин и прилегающей территории на шоссе Туристов.

Он также обратил внимание, что региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Альтфатер Крым» совместно с муниципальными управляющими компаниями вывез использованные автомобильные покрышки с более чем 200 контейнерных площадок Ялты. «Места массового складирования старых автомобильных шин были выявлены в ходе регулярного объезда территории муниципального образования, – пояснил помощник главы администрации. – И это при том, что этот вид отходов относится к четвертому классу опасности и должен утилизироваться только специализированными организациями».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе и окрестных селах отключат воду на полтора дня. МЧС Республики Крым обращает внимание: завтра во многих населенных пунктах Крыма и районах г. Симферополя будет отсутствовать водоснабжение.

В Симферополе снесли памятник дореволюционного времени. На улице Жигалиной в крымской столице под снос попали старые ворота и башенка дореволюционного времени.

Власти Севастополя хотят контролировать количество людей на пляжах. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу поручил усилить контроль за количеством людей в общественных местах.

Власти Ялты сообщают о начале ремонта набережной в Форосе. В Форосе начаты работы по реконструкции набережной, сообщают в пресс-службе администрации Ялты.