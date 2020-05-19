Власти Крыма вдруг решили, что россияне начнут массово скупать недвижимость в Крыму

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Спрос на курортную недвижимость в Крыму значительно возрастет в ближайшие год-два.

Об этом по итогам обсуждения с застройщиками и экспертами перспектив сферы курортной недвижимости в прямом эфире «РБК-Юг» заявил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

«В ближайшие год-два сферу курортной недвижимости Крыма ожидает бум! Поднятый валютный курс и нестабильность с открытием внешних границ нейтрализуют зарубежную конкуренцию, спрос на курортную недвижимость вырастет. Приобретение недвижимости в Крыму – это однозначно выгодная инвестиция, – написал Кабанов на своей странице в Facebook. – Благодаря значимым федеральным вложениям, с каждым новым объектом, введенным в эксплуатацию в рамках ФЦП, РАИП, ФАИП, Крымский полуостров с каждым годом становится все более привлекательным регионом для отдыха и жизни».

Он добавил, что крымские застройщики ощущают некоторые шоковые кризисные явления, связанные с падением спроса, ростом цен и трудности с поставками строительных материалов. «Но по мере постепенного выхода из карантинной изоляции мы ожидаем стабилизацию ситуации. Стоит отметить, что последний мониторинг финансового состояния отрасли показал, что остатки на эскроу-счетах превышают выданные кредитные ресурсы по проектному финансированию более чем на 40%. Так что в целом ситуация управляемая», – подчеркнул вице-премьер правительства республики.

Он добавил, что в Крыму «в 500-метровой зоне от моря многоквартирных жилых домов не будет». По словам Кабанова, береговая линия будет развиваться за счет строительства рекреационных курортных комплексов, интересных для инвесторов, которые будут нести социальную нагрузку.

В начале апреля этого года Кабанов спрогнозировал сохранение цен на жилье в Крыму при падении спроса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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