Происшествия
В Ялте вор обокрал дом и увез имущество на тоже украденном автомобиле
В Ялте полиция задержала «гостя» из другого региона России, который обокрал дом и угнал машину, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть поступило обращение одного из жителей прибрежных поселков Большой Ялты, который рассказал о кражи из его строящегося дома.
Выяснилось, что вор проник через входную дверь веранды и вынес компьютерную технику, дорогое электрооборудование и инструменты. Общий ущерб составил порядка 100 тыс. рублей. Кроме этого, «незваный гость» нашел в доме ключи от «Нивы» и уехал на ней с места преступления.
Полиция по горячим следам задержала ранее неоднократно судимого 29-летнего жителя одной из республик Северного Кавказа.
Задержанный признался в совершении преступления. Часть имущества вернули пострадавшему, в том числе и автомобиль.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Также проводится проверка на причастность мужчины к аналогичным преступлениям на территории Ялты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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