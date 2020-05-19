В Ялте вор обокрал дом и увез имущество на тоже украденном автомобиле

В Ялте полиция задержала «гостя» из другого региона России, который обокрал дом и угнал машину, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть поступило обращение одного из жителей прибрежных поселков Большой Ялты, который рассказал о кражи из его строящегося дома.

Выяснилось, что вор проник через входную дверь веранды и вынес компьютерную технику, дорогое электрооборудование и инструменты. Общий ущерб составил порядка 100 тыс. рублей. Кроме этого, «незваный гость» нашел в доме ключи от «Нивы» и уехал на ней с места преступления.

Полиция по горячим следам задержала ранее неоднократно судимого 29-летнего жителя одной из республик Северного Кавказа.

Задержанный признался в совершении преступления. Часть имущества вернули пострадавшему, в том числе и автомобиль.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также проводится проверка на причастность мужчины к аналогичным преступлениям на территории Ялты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Трое севастопольских пчеловодов украли под Бахчисараем 30 ульев. Полицейские задержали группу севастопольцев, которые украли 30 ульев с пасек у села Холмовка Бахчисарайского района.

В Симферополе сотрудник обокрал свою фирму. Сотрудниками полиции задержан житель Симферополя по подозрению в присвоении денежных средств работодателя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Симферополе кассир нашла банковскую карту и сняла все деньги частями по 999 рублей. В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от местной жительницы о том, что ею была утеряна банковская карта, с которой в дальнейшем равными частями по 999 руб. были сняты все денежные средства.

В Симферополе таксист избил пассажира трубой. В вечернее время в отдел полиции поступило сообщение от врача «скорой медицинской помощи» о том, что на улице Трансформаторной неизвестными был избит 30-летний мужчина.