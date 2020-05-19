В Ялте поймали похитителей крышек канализационных люков

В Ялте полицейские обнаружили в остановленном автомобиле похищенные несколько часов назад с улиц города крышки от канализационных люков.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудниками ДПС ОГИБДД МВД России по г. Ялта в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения в г. Ялта утром 17 мая был остановлен для проверки автомобиль «ЗАЗ Шанс». В ходе смотра в багажнике транспортного средства инспекторы ДПС выявили шесть крышек от канализационных люков.

За рулем транспортного средства находился 29-летний ранее несудимый гражданин Украины. Мужчина, с его слов, приехал в город-курорт с целью трудоустройства, и какое-то время проживал в арендованном им легковом автомобиле. Также в машине сидел приятель водителя — ранее судимый за совершение имущественных преступлений 31-летний житель одного из сел Джанкойского района.

В ходе беседы с полицейскими граждане признались, что металлические изделия были похищены ими на улицах г. Ялта. Кроме того, в багажнике инспекторы ГИБДД выявили инструменты, предположительно, используемые для демонтажа крышек люков. Все предметы были изъяты полицейскими, а указанные граждане доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего.

Выяснилось, что железные крышки несколькими часами ранее были похищены с территории Сквера Победы г. Ялта, а также с улиц Батурина и Красноармейской. Крышки мужчины, с их слов, собирались сдать в пункт приема металлолома. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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