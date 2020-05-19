В Ялте перенесли празднование Дня дворника на осень

Ялтинские власти перенесли в текущем году празднование Дня дворника с мая на октябрь.

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Иван Имгрунт.

«Перенести в 2020 году проведение мероприятий, посвященных Дню дворника, на 23.10.2020 года», – уточняется в документе.

В администрации города напомнили, что профессиональный праздник был установлен в Ялте по инициативе Имгрунта в соответствии с постановлением «О повышении престижа профессии дворника». «Сам документ был принят с целью повышения престижа труда работников этой массовой профессии, формирования о ней позитивного общественного мнения, а также в целях улучшения санитарного состояния территории муниципального образования и стимулирования работы дворников по поддержанию чистоты и порядка», – обратили внимание в администрации Ялты, уточнив, что отмечать профессиональный праздник планировалось ежегодно в третье воскресенье мая.

При этом в пояснительной части нового постановления уточняется, что перенос празднования на октябрь произведен «во избежание распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Новым документом также предписывается управлению культуры администрации оказать содействие департаменту по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню дворника, в октябре 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольскую ТЭЦ модернизируют за 6,5 млрд рублей. АО «Крымтеплоэлектроцентраль» («КрымТЭЦ») объявила тендер на модернизацию Симферопольской ТЭЦ, стоимость контракта составляет 6,5 млрд рублей.

Власти Ялты активизировали работу по ликвидации стихийных свалок. Работа по ликвидации стихийных свалок активизирована в Ялте.

В Севастополе на три дня отключат от газа 38 тысяч квартир. В Севастополе произошла утечка газа на газопроводе на территории строящейся школы в микрорайоне Шевченко.

В Симферополе и окрестных селах отключат воду на полтора дня. МЧС Республики Крым обращает внимание: завтра во многих населенных пунктах Крыма и районах г. Симферополя будет отсутствовать водоснабжение.