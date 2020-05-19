В Украине разработали новую «стратегию деоккупации Крыма»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что специалисты из его ведомства разработали «новую стратегию деоккупации Крыма».

Об этом сообщают СМИ.

«Передо мной на столе лежит документ, который подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием «Стратегия деоккупации Крыма», - сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам данную стратегию еще предстоит доработать, с учетом его замечаний и после консультаций с внешними экспертами и обществом. Правда, даже сам министр пока не может сказать, что делать с этим документом дальше.

«Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен только международному аспекту работы, или это будет нечто более масштабное, утвержденное решением Совета национальной безопасности и обороны? Посмотрим», - заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее глава , что «для деоккупации Крыма» необходимо выполнить три стратегических шага: сделать так, чтобы «вопрос не забывался», обеспечить введение новых санкций против России и применить «международные инструменты давления против РФ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки». На этой неделе в Севастополе должны максимально усилить пропускной контроль на блокпостах, расположенных на въезде в город.

Власти Крыма о соцподдержке: «Хождение по мукам». Чиновники живут в прошлом веке и мучают людей постоянными запросами справок.

Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима. Главы крымских администраций будут от руки писать объяснительные о нарушениях в их регионах главе республики лично.

Киев анонсировал создание отдельной платформы для переговоров по Крыму. Власти Украины добиваются создания отдельной международной платформы для переговоров по возвращению Крыма, проводя соответствующие переговоры с иностранными партнерами.