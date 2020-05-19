В Сочи готовятся открыть пляжи и ввести на них социальную дистанцию

В этот курортный сезон на пляжах Сочи отдыхающим придется соблюдать дистанцию.

Пляжные территории МЧС региона планирует открыть 1 июня, пишет Интерфакс.

По данным директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной, подготовка пляжей курорта к летнему сезону подходит к концу, местные власти уже провели конкурсы среди арендаторов. На данный момент в зонах отдыха устанавливают тревожные кнопки, видеокамеры и сигнализацию. Ожидается, что для отдыхающих станут доступными 190 пляжных территорий, однако если позволит эпидемиологическая обстановка.

В свою очередь, старший государственный инспектор адлерского участка ГИМС главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Дмитрий Сокур отметил, что при соблюдении требований Роспотребнадзора пляжи курорта откроются для посещения уже с 1 июня.

Ранее в Роспотребнадзоре опубликовали новые рекомендации по осуществлению . Так, при продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров не должно превышать 50 % от общего количества посадочных мест. В Минтрансе РФ считают, что новые правила приведут к неизбежному удорожанию билетов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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