Происшествия
В Симферополе загорелся балкон многоэтажки
В 10.20 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в 9-этажном жилом доме по пр. Победы в Симферополе.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
К месту происшествия направлены: 1 отделение 2 пожарно-спасательной части, 2 отделения 6 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республике Крым, служба пожаротушения ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым.
По прибытии сотрудниками МЧС России было установлено, что происходит возгорание на балконе в квартире на 2 этаже.
Звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений в доме. Из одной квартиры эвакуированы 2 человека. В медицинской помощи не нуждались.
В 10.43 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 5 кв.м.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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