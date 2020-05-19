В Симферополе загорелся балкон многоэтажки

В 10.20 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в 9-этажном жилом доме по пр. Победы в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

К месту происшествия направлены: 1 отделение 2 пожарно-спасательной части, 2 отделения 6 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республике Крым, служба пожаротушения ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым.

По прибытии сотрудниками МЧС России было установлено, что происходит возгорание на балконе в квартире на 2 этаже.

Звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений в доме. Из одной квартиры эвакуированы 2 человека. В медицинской помощи не нуждались.

В 10.43 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 5 кв.м.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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