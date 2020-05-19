В Симферополе будут гонять «стихийщиков» в две смены

В крымской столице решили усилить борьбу со стихийной торговлей в ключевых точках города.

Об этом глава администрации Симферополя Елена Проценко написала на своей странице в Facebook.

«Выехала в выходные на несколько адресов по обращениям симферопольев. Прежде, чем встречаться, остановились неподалеку от Центрального рынка, в месте, где обычно осуществляется стихийная торговля. Сотрудники департамента административно-технического контроля сразу же отработали ситуацию. Принято решение, что с завтрашнего дня (с 18 мая — прим.ред.) мобильные группы, осуществляющие пресечение «стихийки» в районе Центрального, Бородинского рынков и на рынках на Москольце и площади Куйбышева, работают в две смены. Выходить на дежурство они теперь будут ежедневно, с 7.30 до 20.00», — написала Проценко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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