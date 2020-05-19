В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых заболевших COVID

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Новые случаи COVID были выявлены в Ялте, Симферополе, в Раздольненском и Ленинском районах.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Три больных выявлены активно и один выявлен при обращении. Первый случай – в Симферополе, в госпитале. Это работник. При начале термометрии при работе у него выявили превышение температуры, был сделан анализ на COVID, результат положительный», - отчитался он.

Второй случай коронавируса выявили у жителя Ялты. Установлено, что 14 и 15 мая он был в Краснодаре, 16 мая самостоятельно обратился за медпомощью.

«Третий случай зарегистрирован у водителя скорой медицинской помощи в Раздольненском районе, он находился в контакте с фельдшером, у которого был выявлен COVID. Он был изначально отстранен, сейчас его госпитализировали в Симферополь», - сказал Крутиков.

Четвертый случай – это женщина из Ленинского района, прибывшая 8 мая из Украины, находилась в обсервации. Но в связи со смертью близкого родственника, отпущена на самоизоляцию. В похоронных мероприятиях не участвовала, находилась дома. На 10 день был получен положительный анализа на COVID.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 31 – из субъектов РФ, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 213 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 2 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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