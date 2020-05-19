В Крыму заявили, что значительно увеличили охват тестирования

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За сутки проведено свыше тысячи исследований.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Мы за последние два дня значительно увеличили лабораторный скрининг, результаты сегодня в принципе говорят о том, что цифры не имеют взрывного характера. За вчерашние сутки было исследовано 1163 пробы от здоровых лиц и лиц, которые в обязательном порядке подлежат обследованию, это те, которые находятся в обсерваторе, больные, контактные и так далее. 13 вновь выявленных случаев, — заявила Пеньковская.

При этом вчера работали только две лаборатории структур Роспотребнадзора, сегодня после помывки начинают работать в плановом режиме лаборатории РДКБ и детской инфекционной больницы. По словам главы крымского Роспотребнадзора, в ближайшие дни лаборатории планируют максимально охватить подлежащий тестированию контингент.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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