Коронавирус в Крыму
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В Крыму заявили, что значительно увеличили охват тестирования
фото © Новости Крыма
За сутки проведено свыше тысячи исследований.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Мы за последние два дня значительно увеличили лабораторный скрининг, результаты сегодня в принципе говорят о том, что цифры не имеют взрывного характера. За вчерашние сутки было исследовано 1163 пробы от здоровых лиц и лиц, которые в обязательном порядке подлежат обследованию, это те, которые находятся в обсерваторе, больные, контактные и так далее. 13 вновь выявленных случаев, — заявила Пеньковская.
При этом вчера работали только две лаборатории структур Роспотребнадзора, сегодня после помывки начинают работать в плановом режиме лаборатории РДКБ и детской инфекционной больницы. По словам главы крымского Роспотребнадзора, в ближайшие дни лаборатории планируют максимально охватить подлежащий тестированию контингент.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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