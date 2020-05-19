В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом

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По состоянию на утро 19 мая в Крыму диагностировали всего 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

По одному случаю в Симферополе, Ялте, Раздольненском и Ленинском районах.

Итого на текущий период в республике зарегистрировали 298 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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