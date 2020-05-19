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Коронавирус в Крыму

В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом

10:04 вторник, 19 мая 2020
В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом

фото © Новости Крыма

По состоянию на утро 19 мая в Крыму диагностировали всего 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

По одному случаю в Симферополе, Ялте, Раздольненском и Ленинском районах.

Итого на текущий период в республике зарегистрировали 298 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пожилые крымчане могут оформить электронный больничный. Работающие граждане 65 лет и старше могу оформить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 12 по 29 мая 2020 года.

В Крыму заявили, что значительно увеличили охват тестирования. За сутки проведено свыше тысячи исследований.

Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19. Сотрудник «скорой помощи» и два медработника Симферопольской городской клинической больницы №7 заразились COVID-19.

Севастополец привез COVID-19 из Москвы на День Победы. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлен в Севастополе за прошедшие сутки.

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