Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Приезжающих в Крым начнут отправлять в новый обсерватор в Евпатории ● Пожилые крымчане могут оформить электронный больничный ● В Крыму заявили, что значительно увеличили охват тестирования ● В Крыму продлевают льготный проезд для медиков до конца года ● «Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки»
В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом
фото © Новости Крыма
По состоянию на утро 19 мая в Крыму диагностировали всего 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
По одному случаю в Симферополе, Ялте, Раздольненском и Ленинском районах.
Итого на текущий период в республике зарегистрировали 298 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пожилые крымчане могут оформить электронный больничный. Работающие граждане 65 лет и старше могу оформить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 12 по 29 мая 2020 года.
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