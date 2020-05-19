В Крыму продлевают льготный проезд для медиков до конца года

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил льготный проезд для медиков до конца года.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Крыму.

«До конца года медицинские и социальные работники (будут иметь) бесплатный проезд в общественном транспорте. Транспортникам эту категорию по перевозкам компенсировать, все средства возмещаем. Государственный совет поддержит эти меры, поэтому медицинские и социальные работники ездят бесплатно на общественном транспорте до конца года», – сказал он.

Также, по словам Аксенова, эта мера поддержки распространится на сотрудников Роспотребнадзора.

Напомним, в Крыму за сутки умерло три человека с подтвержденным коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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