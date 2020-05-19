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Коронавирус в Крыму

В Крыму продлевают льготный проезд для медиков до конца года

08:05 вторник, 19 мая 2020

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил льготный проезд для медиков до конца года.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Крыму.

«До конца года медицинские и социальные работники (будут иметь) бесплатный проезд в общественном транспорте. Транспортникам эту категорию по перевозкам компенсировать, все средства возмещаем. Государственный совет поддержит эти меры, поэтому медицинские и социальные работники ездят бесплатно на общественном транспорте до конца года», – сказал он.

Также, по словам Аксенова, эта мера поддержки распространится на сотрудников Роспотребнадзора.

Напомним, в Крыму за сутки умерло три человека с подтвержденным коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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