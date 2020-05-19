Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки» ● Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19 ● В России хотят уполовинить количество пассажиров в самолетах ● Крымчанам разрешили выходить на улицу, но продолжат штрафовать ● Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима
В Крыму продлевают льготный проезд для медиков до конца года
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил льготный проезд для медиков до конца года.
Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Крыму.
«До конца года медицинские и социальные работники (будут иметь) бесплатный проезд в общественном транспорте. Транспортникам эту категорию по перевозкам компенсировать, все средства возмещаем. Государственный совет поддержит эти меры, поэтому медицинские и социальные работники ездят бесплатно на общественном транспорте до конца года», – сказал он.
Также, по словам Аксенова, эта мера поддержки распространится на сотрудников Роспотребнадзора.
Напомним, в Крыму за сутки умерло три человека с подтвержденным коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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