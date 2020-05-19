Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане стали реже жаловаться полиции на тех, кто не носит маски ● Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе ● В Сочи готовятся открыть пляжи и ввести на них социальную дистанцию ● В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых заболевших COVID ● Правительство Севастополя закупит на этой неделе тесты на коронавирус
В Крыму почти утроилось число госпитализированных с пневмонией
фото © Крым.реалии
Также на полуострове четыре пациента с COVID-19 находятся в реанимации.
В Крыму за прошедшие сутки число госпитализированных с пневмонией выросло с 7 до 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова.
Согласно информации ведомства, количество госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло с 8 до 12 человек, а с ОРВИ – с 14 до 21.
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что по состоянию на утро 19 мая в Крыму выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 31 – из России, умерли 9 человек.
В тяжелом состоянии в реанимации находятся четыре человека, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясовский.
«Под динамическим наблюдением на дому находятся 1013 человек, в стационарах на сегодняшний день – 258 человек. В обсерваторах наших находятся на сегодняшний день 692 человека. В стационарных отделениях, развернутых под лечение COVID-19, на утро продолжают лечение 178 человек, из них четыре пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации», – рассказал Лясовский.
По его словам, три пациента из «тяжелых» больных находятся в Симферопольской городской больнице №7 и один пациент – в евпаторийской больнице, двое из них – на кислородной поддержке и двое – на неинвазивной ИВЛ. Также Лясовский утверждает, что еще 139 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 143 человека. Выздоровели 83 человека, 2 человека умерло.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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