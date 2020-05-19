Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчанам разрешили жениться и разводиться только в масках ● Как будет проходить Последний звонок-2020 в Крыму ● В Крыму почти утроилось число госпитализированных с пневмонией ● Крымчане стали реже жаловаться полиции на тех, кто не носит маски ● Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе
В Крыму к работе вернулись свыше 7000 организаций
Свыше 7 тысяч организаций подали уведомление об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности» с 18 мая.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РК.
— Свыше 7 тысяч организаций подали уведомление об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности» с 18 мая. Все сферы, в которых можно и нельзя работать с 18 мая отражены в Указе Главы Республики Крым Сергея Аксенова. Самое главное, чтобы руководители предприятий обеспечили соблюдение методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданных Роспотребнадзором, — сообщил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.
Министр отметил, что с 1 мая по 16 мая таких предприятий в реестре организаций, имеющих право осуществлять деятельность, составило более 32 500 тысяч.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымский рынок недвижимости попал в кризис. В Крыму в период самоизоляции упал спрос на покупку и аренду жилой и коммерческой недвижимости.
В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол. Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская перечислила основные нарушения режима, которые допускают субъекты хозяйствования, приступившие к работе.
С 18 мая крымчане смогут сменить оператора мобильной связи сохранив номер. С 18 мая 2020 года жители Республики Крым смогут воспользоваться услугой MNP для абонентов мобильной сети с кодом 978.
Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая. С начала следующей недели большая часть предприятий республики возобновят работы, однако работники десятков сфер останутся на самоизоляции.
В Крыму почти утроилось число госпитализированных с пневмонией
Также на полуострове четыре пациента с COVID-19 находятся в реанимации.
Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая
На следующей неделе руководство Крыма обсудит с федеральными властями возможность открытия санаторно-курортных учреждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Казаки в Крыму будут контролировать очереди
Полицейские и казачество будут контролировать соблюдение социальной дистанции крымчанами в очередях у банков и госучреждений.
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.
16 мая
В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом
По состоянию на утро 19 мая в Крыму диагностировали всего 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.