В Крыму к работе вернулись свыше 7000 организаций

Свыше 7 тысяч организаций подали уведомление об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности» с 18 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РК.

— Свыше 7 тысяч организаций подали уведомление об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности» с 18 мая. Все сферы, в которых можно и нельзя работать с 18 мая отражены в Указе Главы Республики Крым Сергея Аксенова. Самое главное, чтобы руководители предприятий обеспечили соблюдение методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданных Роспотребнадзором, — сообщил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

Министр отметил, что с 1 мая по 16 мая таких предприятий в реестре организаций, имеющих право осуществлять деятельность, составило более 32 500 тысяч.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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