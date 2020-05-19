Власть
В Крыму экс-полицейские за взятку предложили «крышу» владельцу притона
фото © Новости Крыма
Крымский Следком направил в суд дело против экс-сотрудников МВД по Республике Крым, которые обвиняются в целом ряде правонарушений.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, среди преступлений, совершенных бывшими правоохранителями, фигурирует покушение на мошенничество в особо крупном размере и незаконные действия и бездействия в пользу взяткодателя.
По информации следствия, в Крыму сотрудниками полиции был выявлен притон. Дело было поручено вести обвиняемым. В конце 2018 года у них возник умысел за миллион рублей отдать владельцу притона ключи от помещений, где оказывались интимные услуги, и в дальнейшем всячески его прикрывать от проверок и не проводить против него следствие.
Кроме того оперативники сообщили мужчине, что предприняли действия для изменения меры пресечения еще двум фигурантам дела, которых, якобы, изменили содержание под стражей на домашний арест. В итоге они получили два миллиона рублей взятки.
Сразу после получения взятки все участники заговора были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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