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Украинский парламент одобрил законопроект по иновещанию для Крыма
Верховная Рада Украины одобрила внесение изменений в закон, которым предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на территорию Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Изменения поддержал 231 депутат.
Законом предусматривается создание «Мультимедийной платформы иновещания Украины», программы которой будут производится на украинском и русском языках. Запуск эфирного вещания планируется осуществляться на упомянутых территориях.
«Эфирное наземное аналоговое и цифровое вещание и вещание в кабельных сетях осуществляются исключительно за пределами Украины, кроме случаев вещания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя, вещания в районах Украины, которые граничат с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя, а также вещание в приграничных районах Украины, граничащих с территорией государства-агрессора или территориями других государств, с которых распространяются программы государства-агрессора путем наземного эфирного и / или цифрового вещания», – сказано в законопроекте.
Как отмечается в пояснительной записке, цель принятия данного законопроекта – «устранение факторов, которые негативно влияют на развитие и системы иновещания Украины».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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