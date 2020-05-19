Украинский парламент одобрил законопроект по иновещанию для Крыма

Верховная Рада Украины одобрила внесение изменений в закон, которым предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на территорию Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Изменения поддержал 231 депутат.

Законом предусматривается создание «Мультимедийной платформы иновещания Украины», программы которой будут производится на украинском и русском языках. Запуск эфирного вещания планируется осуществляться на упомянутых территориях.

«Эфирное наземное аналоговое и цифровое вещание и вещание в кабельных сетях осуществляются исключительно за пределами Украины, кроме случаев вещания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя, вещания в районах Украины, которые граничат с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя, а также вещание в приграничных районах Украины, граничащих с территорией государства-агрессора или территориями других государств, с которых распространяются программы государства-агрессора путем наземного эфирного и / или цифрового вещания», – сказано в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке, цель принятия данного законопроекта – «устранение факторов, которые негативно влияют на развитие и системы иновещания Украины».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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