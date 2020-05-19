Тест на COVID обещают встроить в телефоны

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Пользователи смартфонов совсем скоро смогут определять, больны ли они коронавирусной инфекцией, просто чихнув на свой гаджет.

Над созданием специальный технологии сейчас работает американская команда разработчиков, сообщает британский информационный портал Metro news.

По задумке авторов, специальный сенсор будет встраиваться в телефон и в течение 60 секунд определять, заражен ли пользователь. Стоимость такого дополнения к привычным гаджетам «сравнительно небольшая» – всего 45 фунтов. Разработку создатели пообещали завершить в ближайшие три месяца.

Руководитель проекта профессор Массуд Табиб-Азар, инженер университета штата Юта в США, уверен, что их тест-система может сыграть серьезную роль в отслеживании распространения COVID. Хотя изначально устройство разрабатывалось для того, чтобы таким же образом определять лихорадку Зика, которая критически распространялась в 2016 году в странах Южной и Северной Америки.

«Основная идея заключалась в том, чтобы люди могли самостоятельно определить наличие лихорадки Зика в тех местах, куда они путешествовали, - пояснил Массуд Табиб-Азар. – Теперь мы планируем запрограммировать сенсор на определение COVID-19. Если кто-то дышит, чихает, кашляет или дует на этот сенсор, он будет способен определить, есть ли у человека COVID-19».

Чтобы детектор заработал, его нужно будет всего лишь подключить в гнездо зарядки на телефоне и установить сопровождающее приложение. После этого необходимо будет чихнуть или кашлянуть на телефон. Если у человека есть коронавирусная инфекция, то нити ДНК в сенсоре свяжутся с его белками. Это в свою очередь спровоцирует электрическое сопротивление и гаджет просигнализирует о положительном результате.

Профессор Табиб-Азар уверен, что как только датчики начнут производиться в больших масштабах и станут доступными в цене, они станут для людей ежедневной мелочью, всегда находящейся под рукой.

В планах разработчиков также создать возможность оповещения медицинских учреждений о результате экспресс-теста.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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