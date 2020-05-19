Симферопольскую ТЭЦ модернизируют за 6,5 млрд рублей

АО «Крымтеплоэлектроцентраль» («КрымТЭЦ») объявила тендер на модернизацию Симферопольской ТЭЦ, стоимость контракта составляет 6,5 млрд рублей.

Об этом сообщает портал «РосТендер».

Проект предусматривает замену оборудования. В частности, планируется монтаж парогазовой установки мощностью 120 МВт. Мощность действующей парогозовой установки на Симферопольской ТЭЦ составляет 90 МВт.

«В настоящее время АО «Крымтеплоэлектроцентраль» принимает заявки на участие в тендер, его итоги планируют подвести 8 июня. Максимальная сумма контракта с победителем составит 6 млрд 546 млн рублей», – говорится в сообщении.Работы планируется завершить до середины 2024 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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