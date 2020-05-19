Симферополь начал подготовку к следующему отопительному сезону

Власти Симферополя утвердили план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Анатолий Русин.

«Постановлением администрации Симферополя создана специальная комиссия по подготовке объектов инфраструктуры к началу осенне-зимнего периода. Также данным актом определен график организации и проведения ремонта объектов инфраструктуры теплоснабжения, проведения всех необходимых регламентных работ на объектах теплового хозяйства», – отметил Русин.

Отдельным блоком власти выделили вопрос подготовки к проведению проверки потребителей тепловой энергии и выдачи паспортов готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов в период с 1 июля по 15 сентября 2020 года. «В постановлении отмечено, что необходимо провести разъяснительную работу среди жителей крымской столицы по экономному расходованию тепла, газа, воды, электроэнергии, утеплению квартир, лестничных клеток, установке поквартирных приборов учета потребления энергоносителей, своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг», – цитирует Русина пресс-служба администрации.

Отопительный сезон в Симферополе в текущем году завершился в конце апреля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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