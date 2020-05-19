Прогноз погоды в Крыму на вторник 19 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 19 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 21, ночью около 10 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 74 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 59 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 62 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 63 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 78 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 24, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 79 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 62 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 18, ночью около 10 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 63 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 16, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 22, в Одессе - 15, в Сочи - 17, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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