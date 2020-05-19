Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пожилые крымчане могут оформить электронный больничный ● В Крыму заявили, что значительно увеличили охват тестирования ● В Крыму продлевают льготный проезд для медиков до конца года ● «Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки» ● Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19
Приезжающих в Крым начнут отправлять в новый обсерватор в Евпатории
В среду в Евпатории откроется новый обсерватор, в который начнут помещать прибывающих в Крым из других субъектов РФ и Украины.
Об этом сообщила Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
За последние сутки на границе с Украиной в пунктах пропуска специалисты приняли решение о помещении 10 человек в обсерватор, из аэропорта четыре человека отправились на изоляцию.
«Коечная мощность обсерваторов позволяет госпитализировать. В среду дополнительно разворачивается обсерватор на базе санатория «Победа» в Евпатории. Таким образом, и контактные, и прибывающие на территорию субъекта будут помещаться туда», - сказала Пеньковская.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым выявлено 13 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 104 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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