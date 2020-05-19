Приезжающих в Крым начнут отправлять в новый обсерватор в Евпатории

В среду в Евпатории откроется новый обсерватор, в который начнут помещать прибывающих в Крым из других субъектов РФ и Украины.

Об этом сообщила Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

За последние сутки на границе с Украиной в пунктах пропуска специалисты приняли решение о помещении 10 человек в обсерватор, из аэропорта четыре человека отправились на изоляцию.

«Коечная мощность обсерваторов позволяет госпитализировать. В среду дополнительно разворачивается обсерватор на базе санатория «Победа» в Евпатории. Таким образом, и контактные, и прибывающие на территорию субъекта будут помещаться туда», - сказала Пеньковская.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым выявлено 13 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 104 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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