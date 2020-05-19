Правительство Севастополя закупит на этой неделе тесты на коронавирус

Правительство Севастополя закупит на этой неделе тесты на наличие новой коронавирусной инфекции.

Такое поручение во время аппаратного совещания дал и.о. губернатора города Михаил Развожаев.

«По тестированию – чтобы закупка на этой неделе была! Чтобы со следующей неделе мы его (тестирование) могли ввести, облегчить себе работу и понимание ситуации», – поручил Развожаев.

Также он обратил внимание на то, что жители Севастополя делятся в соцсетях своими рассказами о том, как им удается миновать блокпосты на въезде в город без проведения соответствующих контрольных мероприятий. Все эти «чудесные зарисовки», по словам главы города, власти сейчас собирают.

«У нас прямо с каким-то наслаждением все, приезжая в Севастополь, доблестно выкладывают в социальные сети то, как они те или иные блокпосты преодолели. Мы, конечно, рады за всех этих людей, но когда они сделают здесь пандемию, то что? Будут отвечать уголовно. Все их чудесные зарисовки в социальных сетях мы собираем в отдельную папочку. Эпидемиологические расследования тоже никто не отменял», – цитирует Развожаева «Новый Севастополь».

31 марта власти города установили блокпосты на админгранице города с Республикой Крым. Для проведения операции было развернуто пять блокпостов на границе Севастополя с Крымом. У всех въезжающих в город проверяли температуру, граждан информировали о том, что в Севастополе закрыты все досуговые центры. На местах дежурят сотрудники полиции.

Сейчас в Севастополе в связи с ограничениями по недопущению распространения коронавирусной инфекции действуют восемь блокпостов на автомобильных дорогах на въезде в город и один на железнодорожном вокзале.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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