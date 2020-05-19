Пенсионерка на «Форде Транзит» устроила ДТП в Крыму

Вчера вечером в Джанкойском районе, на автодороге Армянск – Симферополь – Алушта – Ялта, произошла авария с участием двух автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Транзит», гражданка 1955 г.р., двигаясь по трассе со стороны с. Ларино — в направлении с. Майское, на 15км+50м дороги, на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21102» под управлением гражданина 1987 г.р., который двигался по главной дороге со стороны п. Азовское — в направлении указанной трассы.

В результате происшествия травмы разной степени тяжести, в том числе сотрясения головного мозга, черепно-мозговые травмы, рваные раны и ссадины, получили водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21102». Пострадавшие были госпитализированы. На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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