Происшествия
Пенсионерка на «Форде Транзит» устроила ДТП в Крыму
Вчера вечером в Джанкойском районе, на автодороге Армянск – Симферополь – Алушта – Ялта, произошла авария с участием двух автомобилей.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Транзит», гражданка 1955 г.р., двигаясь по трассе со стороны с. Ларино — в направлении с. Майское, на 15км+50м дороги, на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21102» под управлением гражданина 1987 г.р., который двигался по главной дороге со стороны п. Азовское — в направлении указанной трассы.
В результате происшествия травмы разной степени тяжести, в том числе сотрясения головного мозга, черепно-мозговые травмы, рваные раны и ссадины, получили водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21102». Пострадавшие были госпитализированы. На место аварии выезжали наряды ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе украли блины. Неизвестные украли 20-ти и 30-ти килограммовые «блины» с открытой спортивной площадки в парке имени Гагарина в Симферополе.
Под Алуштой ночью горел жилой дом. Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали ночной пожар в жилом доме.
Три человека погибли на пожарах в Крыму за неделю. На прошедшей неделе в Крыму на пожарах погибли три человека, еще восьмерых удалось спасти.
В Москве от коронавируса умер защитник севастопольской природы. Накануне, 15 мая, на 83-м году жизни в Москве скончался профессор географического факультета МГУ, заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования филиала МГУ в Севастополе, доктор географических наук Евгений Иванович Игнатов.
В Крыму почти утроилось число госпитализированных с пневмонией
Также на полуострове четыре пациента с COVID-19 находятся в реанимации.
Казаки в Крыму будут контролировать очереди
Полицейские и казачество будут контролировать соблюдение социальной дистанции крымчанами в очередях у банков и госучреждений.
В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых заболевших COVID
Новые случаи COVID были выявлены в Ялте, Симферополе, в Раздольненском и Ленинском районах.
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.
16 мая
«Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки»
На этой неделе в Севастополе должны максимально усилить пропускной контроль на блокпостах, расположенных на въезде в город.