На «Тавриде» в аварии пострадали четыре человека

Вчера вечером в Белогорском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фиат», гражданин 1967 г.р., двигаясь по автодороге «Таврида» Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай – Севастополь, со стороны г. Симферополь — в направлении г. Керчь, на 175км+100м трассы при возникновении опасности в движении применил экстренное торможение, допустил занос транспортного средства влево, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением гражданина, 1988 г.р., который двигался со стороны г. Керчь — в направлении г. Симферополь.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе оба водителя транспортных средств, а также два пассажира данных автомобилей.С травмами разной степени тяжести, в том числе сотрясениями головного мозга, черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами, пострадавшие были госпитализированы.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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