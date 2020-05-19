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Власть

На пост вице-премьера Крыма прочат родственницу Аксенова

08:46 вторник, 19 мая 2020
На пост вице-премьера Крыма прочат родственницу Аксенова

фото © Новый день

В правительстве Крыма обсуждают кандидатуру на пост вице-премьера.

1 мая глава РК Сергей Аксенов сообщил о смерти заместителя председателя республиканского правительства Павла Королева. Вице-премьер курировал работу министерства имущественных и земельных отношений, а также комитета по государственной регистрации и кадастру.

Среди кандидатур на этот пост источники называют Евгению Добрыню – родную сестру жены главы РК Аксенова. До 2014 года Добрыня занималась предпринимательством, а потом стала депутатом Госсовета, где возглавляет комитет по имущественным и земельным отношениям.

По мнению ряда наблюдателей, таким образом Аксенов хочет усилить свои позиции в кабмине, существенно ослабленные при формировании нового состава правительства РК.

Другие эксперты считают такой вариант неосуществимым: во-первых, Москва не допустит такой семейственности, полагают они, да еще в столь «лакомом сегменте» (здесь стоит учитывать и тот факт, что муж Добрыни тоже работает в правительстве РК), во-вторых, сама Добрыня вряд ли захочет сменить спокойную гавань Госсовета на пост с высокой долей ответственности. Сторонники этой версии считают, что на освободившееся место снова пришлют чиновника из Москвы.

В тексте использованы материалы: Новый день

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