Власть
На пост вице-премьера Крыма прочат родственницу Аксенова
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В правительстве Крыма обсуждают кандидатуру на пост вице-премьера.
1 мая глава РК Сергей Аксенов сообщил о смерти заместителя председателя республиканского правительства Павла Королева. Вице-премьер курировал работу министерства имущественных и земельных отношений, а также комитета по государственной регистрации и кадастру.
Среди кандидатур на этот пост источники называют Евгению Добрыню – родную сестру жены главы РК Аксенова. До 2014 года Добрыня занималась предпринимательством, а потом стала депутатом Госсовета, где возглавляет комитет по имущественным и земельным отношениям.
По мнению ряда наблюдателей, таким образом Аксенов хочет усилить свои позиции в кабмине, существенно ослабленные при формировании нового состава правительства РК.
Другие эксперты считают такой вариант неосуществимым: во-первых, Москва не допустит такой семейственности, полагают они, да еще в столь «лакомом сегменте» (здесь стоит учитывать и тот факт, что муж Добрыни тоже работает в правительстве РК), во-вторых, сама Добрыня вряд ли захочет сменить спокойную гавань Госсовета на пост с высокой долей ответственности. Сторонники этой версии считают, что на освободившееся место снова пришлют чиновника из Москвы.
В тексте использованы материалы: Новый день
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