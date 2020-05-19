Крымские власти не дают инвесторам разводить в Крыму мидий и устриц

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Инвесторы жалуются на трудности с получением участков в Крыму. При этом правительство РК расторгает соглашения по уже утвержденным инвестпроектам.

Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма решил отозвать договор о реализации инвестпроекта по выращиванию мидий и устриц, заключенный с ООО «Русская черноморская компания «Крымские морепродукты». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко. Компания является дочерним подразделением «Крымских морепродуктов», разводящих устриц и мидий в озере Донузлав.

По данным издания, это самая крупная черноморская ферма по выращиванию устриц и один из основных производителей мидий в стране.

Власти Крыма объясняют разрыв договора тем, что инвестор не выполнил условия соглашения, просрочив выполнение плановых показателей более чем на 2,5 года. Представители фирмы рассказывают другую историю: «Крымские морепродукты» в 2016 году купили право на пользование более 150 га рыбоводных участков в озере Донузлав у украинской компании. В 2017 году было подписано соглашение с Советом министров Крыма о реализации проекта на земельном участке, который власти должны были предоставить в аренду.

Однако выяснилось, что на выбранную территорию нет градостроительной документации, потом чиновники отказались передавать землю, сославшись на то, что выбранный участок находится в туристической и рекреационной зоне. В итоге договор на аренду участка компания заключила напрямую с владельцем без участия властей.

Другие бизнесмены подтверждают: согласовать с властями выделение участка в береговой зоне из-за бюрократических процедур практически невозможно.

Так, компания «Центр морских пищевых ресурсов» три года пыталась получить землю в Севастополе, но местные власти отказали 14 раз, то заявляя, что указанные территории являются землями сельхозназначения, то сообщая, что у них уже есть собственники – некие агрофирмы.

В 2020 году президент РФ подписал поправки в Земельный кодекс, упрощающие процедуру получения земель под береговые базы. Компания снова обратилась в правительство Севастополя и получила 15 отказ. Напомним, что ранее в РК возник скандал с фирмой из Израиля, которая тоже собиралась выращивать устриц и мидий. Работать на территории Крыма им не дали.

А в августе и сентябре прошлого года все аквакультурные предприятия Севастополя и Крыма получили от территориального управления Росприроднадзора уведомления о том, что в отношении них заведены дела об административном правонарушении, так как они не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне, сообщало РБК. Проблемы возникли из-за сложной и затратной процедуры прохождения экспертизы. Тогда предприниматели заявили о «надзорных репрессиях».

Некоторые наблюдатели склонны связывать подобные истории с интересом к данному бизнесу со стороны некоторых членов республиканского правительства и депутатов Госсовета РК.

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