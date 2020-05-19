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Происшествия

Крымские спасатели помогли попавшей в беду собаке

15:33 вторник, 19 мая 2020

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» приняли участие в необычной спасательной операции – извлекли собаку из-под строительных блоков.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в службу спасения поступила информация о том, что в г. Белогорск по улице Индустриальной необходима помощь спасателей в извлечении собаки из-под строительных блоков. К месту происшествия выехала дежурная группа спасателей Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и 1 ед. техники.

По прибытии к месту вызова сотрудники «КРЫМ-СПАС» выяснили, что щенок застрял между строительными блоками. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и перфоратора сотрудники «КРЫМ-СПАС» расширили пространство между плитами и, соблюдая все меры предосторожности, безопасно извлекли животное.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов отметил, что крымские спасатели могут оказывать помощь животным, оказавшимся в экстренных ситуациях, хотя такие операции находятся вне компетенции сотрудников чрезвычайного ведомства.

— Когда неравнодушные очевидцы не могут справиться без помощи спасателей, наши сотрудники приходят на помощь, нуждающимся в ней, полагаясь только на зов сердца, — сказал Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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