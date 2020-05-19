Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.7
воздух +14
море +15

Коронавирус в Крыму

Крымские чиновники признали проблему доплат медикам

20:00 вторник, 19 мая 2020
Крымские чиновники признали проблему доплат медикам

фото © Uznayvse.ru

Извинений глава Крыма Аксенов не принес, зато в минздраве региона пообещали исправить ситуацию.

В Республике Крым активно обсуждается проблема коронавирусных выплат медработникам, информацию об этом проверяет Следственный комитет. Более того, медики потребовали от главы РК Сергея Аксенова публичных извинений за обзывания циркачами, провокаторами и шантажистами. В его команде усиленно замалчивали трудности с деньгами и средствами индивидуальной защиты для медработников.

Однако сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом замглавы минздрава Крыма Антон Лясковский отметил, что по упомянутым выше вопросам ведется «круглосуточная работа» и положенные выплаты медработникам «сразу же осуществляются».

«Каждый случай рассматривается. Где-то даже выявляются небольшие недочеты, где-то кого-то упустили. Оперативно <ситуация> исправляется. Выплаты будут производиться в онлайн-режиме. К каждому <случаю> подходим <отдельно>, с каждым <медработником> созваниваемся. И министр созванивается, и <его> заместитель», — сказал Лясковский.

Аксенов добавил, что 18 мая были получены 13 заявлений медработников об отсутствии доплат, которые сегодня нужно «отработать и всех <заявителей> обзвонить персонально». Он уточнил, что, по его информации, ситуация с защитными костюмами для медиков «под контролем» — «у всех, кто работают на передовой, в полном объеме все средства защиты имеются, министр <здравоохранения Крыма> персонально отвечает <за это>».

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пост вице-премьера Крыма прочат родственницу Аксенова. В правительстве Крыма обсуждают кандидатуру на пост вице-премьера.

«Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки». На этой неделе в Севастополе должны максимально усилить пропускной контроль на блокпостах, расположенных на въезде в город.

Власти Крыма о соцподдержке: «Хождение по мукам». Чиновники живут в прошлом веке и мучают людей постоянными запросами справок.

Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима. Главы крымских администраций будут от руки писать объяснительные о нарушениях в их регионах главе республики лично.

Коронавирус в Крыму
Крымские чиновники признали проблему доплат медикам

Крымские чиновники признали проблему доплат медикам

Извинений глава Крыма Аксенов не принес, зато в минздраве региона пообещали исправить ситуацию.

Коронавирус в Крыму
Тест на COVID обещают встроить в телефоны

Тест на COVID обещают встроить в телефоны

Пользователи смартфонов совсем скоро смогут определять, больны ли они коронавирусной инфекцией, просто чихнув на свой гаджет.

Коронавирус в Крыму
Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая

Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая

На следующей неделе руководство Крыма обсудит с федеральными властями возможность открытия санаторно-курортных учреждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19

Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19

Сотрудник «скорой помощи» и два медработника Симферопольской городской клинической больницы №7 заразились COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации