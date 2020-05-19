Крымские чиновники признали проблему доплат медикам

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Извинений глава Крыма Аксенов не принес, зато в минздраве региона пообещали исправить ситуацию.

В Республике Крым активно обсуждается проблема коронавирусных выплат медработникам, информацию об этом проверяет Следственный комитет. Более того, медики потребовали от главы РК Сергея Аксенова публичных извинений за обзывания циркачами, провокаторами и шантажистами. В его команде усиленно замалчивали трудности с деньгами и средствами индивидуальной защиты для медработников.

Однако сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом замглавы минздрава Крыма Антон Лясковский отметил, что по упомянутым выше вопросам ведется «круглосуточная работа» и положенные выплаты медработникам «сразу же осуществляются».

«Каждый случай рассматривается. Где-то даже выявляются небольшие недочеты, где-то кого-то упустили. Оперативно <ситуация> исправляется. Выплаты будут производиться в онлайн-режиме. К каждому <случаю> подходим <отдельно>, с каждым <медработником> созваниваемся. И министр созванивается, и <его> заместитель», — сказал Лясковский.

Аксенов добавил, что 18 мая были получены 13 заявлений медработников об отсутствии доплат, которые сегодня нужно «отработать и всех <заявителей> обзвонить персонально». Он уточнил, что, по его информации, ситуация с защитными костюмами для медиков «под контролем» — «у всех, кто работают на передовой, в полном объеме все средства защиты имеются, министр <здравоохранения Крыма> персонально отвечает <за это>».

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