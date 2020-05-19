Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе ● В Сочи готовятся открыть пляжи и ввести на них социальную дистанцию ● В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых заболевших COVID ● Правительство Севастополя закупит на этой неделе тесты на коронавирус ● В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом
Крымчане стали реже жаловаться полиции на тех, кто не носит маски
В правоохранительных органах отмечают спад количества заявлений.
Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Заявления – фиксируем спад, 9 заявлений поступило за сутки, мы из все отработали, четыре не подтвердилось, по пяти составлены административные материалы, — доложил Смаглин.
Также замначальника полиции отметил, что сотрудники МВД проверили 189 человек, находящихся на самоизоляции по постановлениям Роспотребнадзора, и отработали 168 адресов по приезжим гражданам, нарушений не выявлено.
— 63 пожилых гражданина 65+ находились на улице, проанкетированы, информация передана в администрации, — добавил Смаглин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Симферополя пойдет под суд за подделку водительских прав. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя г. Симферополя, организовавшего деятельность по подделке официальных документов.
Суд Киева вновь арестовал судно, добывающее песок у крымских берегов. Печерский районный суд Киева повторно арестовал российское судно по делу о незаконной добыче песка в Черном море у берегов Крыма.
Крымчанам разрешили выходить на улицу, но продолжат штрафовать. Крымчан продолжат штрафовать по статье 20.6.1 КОАП РФ.
Убийца из севастопольского караоке в суде читал стихи и упрекал в национальной ненависти. Обвиняемый в резонансном убийстве в баре «Бенефис» Юсуп Шамсудинов призвал судить его «как гражданина России, а не как лицо кавказской национальности».
В Крыму почти утроилось число госпитализированных с пневмонией
Также на полуострове четыре пациента с COVID-19 находятся в реанимации.
Казаки в Крыму будут контролировать очереди
Полицейские и казачество будут контролировать соблюдение социальной дистанции крымчанами в очередях у банков и госучреждений.
В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых заболевших COVID
Новые случаи COVID были выявлены в Ялте, Симферополе, в Раздольненском и Ленинском районах.
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.
16 мая
«Вольный город»: на блокпостах в Севастополе «закрутят гайки»
На этой неделе в Севастополе должны максимально усилить пропускной контроль на блокпостах, расположенных на въезде в город.