Крымчане стали реже жаловаться полиции на тех, кто не носит маски

В правоохранительных органах отмечают спад количества заявлений.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Заявления – фиксируем спад, 9 заявлений поступило за сутки, мы из все отработали, четыре не подтвердилось, по пяти составлены административные материалы, — доложил Смаглин.

Также замначальника полиции отметил, что сотрудники МВД проверили 189 человек, находящихся на самоизоляции по постановлениям Роспотребнадзора, и отработали 168 адресов по приезжим гражданам, нарушений не выявлено.

— 63 пожилых гражданина 65+ находились на улице, проанкетированы, информация передана в администрации, — добавил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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